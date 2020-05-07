В мэрии назвали решение Путина условием ослабления самоизоляции в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 13:07
Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт Финансы, 19:24 Генпрокуратура исключила блокировку Vademecum из-за экстремизма Общество, 19:22 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:19 Почему спрос стрит-ретейла на коммерческую недвижимость сохраняется Партнерский материал, 19:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 мая Общество, 18:58 ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море Политика, 18:55 Военный ВМС США из окружения Трампа заразился коронавирусом Политика, 18:49 Макафи написал о российском блокчейн-проекте. Кто они Крипто, 18:49 Два сотрудника футбольного «Локомотива» заразились коронавирусом Спорт, 18:37 Эстетика 80-х Андрея Ганкина: ретровейв о мощных автомобилях РБК и Porsche, 18:36 Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19 Общество, 18:34 Трамп заявил Путину о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом Политика, 18:30 Сеть люксовых универмагов Neiman Marcus объявила о банкротстве Стиль, 18:14 Эксперты отметили рекордное сокращение рабочих мест в сфере услуг Бизнес, 18:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

В мэрии назвали решение Путина условием ослабления самоизоляции в Москве

Все ограничительные меры, введенные в Москве для сдерживания эпидемии коронавируса, остаются в силе, их ослабление возможно только после соответствующих решений президента России, заявили в столичной мэрии
Евгений Данчиков
Евгений Данчиков (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Изменения режима самоизоляции в Москве и правил передвижения по городу могут обсуждаться только после указа президента России, до тех пор строгий режим будет сохраняться, заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Необходимо дождаться решений, которые примет президент. В Москве все ограничительные меры, которые отражены в указе мэра Москвы 12-УМ, действуют в полном объеме», — сообщил Данчиков агентству «РИА Новости».

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе ослабления ограничительных мер, принятых для сдерживания эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Первыми с 12 мая к работе вернутся промышленные и строительные предприятия, в столице возобновится строительство дорог, школ и детских садов.

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей», — заявил Собянин.

Одновременно с этим глава столичного правительства распорядился обязать жителей Москвы носить средства защиты (маски и перчатки) при посещении магазинов и передвижении в общественном транспорте. Он также продлил до 31 мая действующий в городе пропускной режим и другие ограничительные меры.

При отсутствии предписанных средств защиты нарушителям грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва первой в России ввела ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, режим повышенной готовности был введен в столице 5 марта. С тех пор Собянин подписал уже несколько указов, которые ужесточили режим самоизоляции и ограничили передвижение по городу.

По оценкам мэра, реальное число заразившихся в Москве в три раза больше официально опубликованных данных — более 92 тыс. человек по состоянию на утро 7 мая. «Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их в районе 2–2,5% от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тыс.», — сказал мэр.

2 апреля президент Владимир Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия: именно они должны решать, в каком объеме вводить и отменять карантинные меры в субъектах Федерации в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, ограничения, Москва
Материалы по теме
Собянин разрешил школьникам две недели не посещать онлайн-занятия
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Общество
Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter