В мэрии назвали решение Путина условием ослабления самоизоляции в Москве

Все ограничительные меры, введенные в Москве для сдерживания эпидемии коронавируса, остаются в силе, их ослабление возможно только после соответствующих решений президента России, заявили в столичной мэрии

Евгений Данчиков (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Изменения режима самоизоляции в Москве и правил передвижения по городу могут обсуждаться только после указа президента России, до тех пор строгий режим будет сохраняться, заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Необходимо дождаться решений, которые примет президент. В Москве все ограничительные меры, которые отражены в указе мэра Москвы 12-УМ, действуют в полном объеме», — сообщил Данчиков агентству «РИА Новости».

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе ослабления ограничительных мер, принятых для сдерживания эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Первыми с 12 мая к работе вернутся промышленные и строительные предприятия, в столице возобновится строительство дорог, школ и детских садов.

«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей», — заявил Собянин.