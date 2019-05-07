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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Управделами президента заказало мониторинг Telegram-каналов и СМИ
Кремль объявил тендер на создание системы для мониторинга негативных и позитивных упоминаний о деятельности российских властей. В список источников, которые должна анализировать система, вошел заблокированный Telegram
Фото: John Taggart / Bloomberg

Управление делами президента России объявило электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и каналов в Telegram. Подробные требования к системе мониторинга, создаваемой по заказу Кремля, размещены на портале госзакупок. Внимание на документы обратила общественная организация «Роскомсвобода».

Управделами президента ожидает от исполнителя работ создания полностью автоматической системы мониторинга, способной дважды в день формировать отчеты по публикациям в российских СМИ и социальных сетях.

В документе указано, что отчеты в том числе должны формироваться по результатам анализа «социальных медиа, блогосферы, Телеграмм каналов» (орфография и пунктуация документа сохранены. — РБК). Ожидается, что в программе можно будет также проводить «поиск информации по заданным хештегам сети Интернет».

При этом в документах к госзакупке никак не оговаривается, что работа мессенджера Telegram блокируется на территории России по решению суда.

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Формируемые отчеты должны представлять «персонализированную подборку сообщений, связанных с деятельностью руководителей заказчика и основных направлений деятельности, позволять увидеть значимые события дня по заданным темам с возможностью отслеживать позитивную и негативную окраску событий», говорится в документах госзакупки. Разрабатываемая по заказу Кремля система также должна позволять проводить поиск по источникам из сформированной базы данных.

Итоги мониторинга и сама система должны работать как через веб-приложение на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS.

Основная цель создаваемой системы — обеспечение «контроля и корректировки информационного поля вокруг деятельности заказчика, а также для определения информационных рисков», указано в документах госзакупок.

На создание такой системы Управделами президента намеревается потратить 1,1 млн руб.

Официально мессенджер Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года по решению Таганского районного суда. Основанием для блокировки стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки предполагаемых террористов. Спустя год после начала блокировки Telegram по-прежнему входит в тройку самых популярных в России мессенджеров и даже нарастил свою аудиторию, подсчитала исследовательская компания Mediascope.

«В теле задания нет конкретных Telegram-каналов, а есть социальные сети. Что заблокировано, если можно зайти и посмотреть? Мы не создаем же каналы, не участвуем в их формировании, не ведем какую-то страницу в Telegam, любой может скачать Telegram и смотреть, что пишут. Все мы читаем. <...> Мы же [Telegram] не используем, а мониторим, есть потребность в мониторинге, что там пишут и о чем», — заявила РБК представитель Управделами президента Елена Крылова.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов
Теги: Telegram, мониторинг, публикации, госзакупки
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