Управделами президента заказало мониторинг Telegram-каналов и СМИ

Кремль объявил тендер на создание системы для мониторинга негативных и позитивных упоминаний о деятельности российских властей. В список источников, которые должна анализировать система, вошел заблокированный Telegram

Фото: John Taggart / Bloomberg

Управление делами президента России объявило электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и каналов в Telegram. Подробные требования к системе мониторинга, создаваемой по заказу Кремля, размещены на портале госзакупок. Внимание на документы обратила общественная организация «Роскомсвобода».

Управделами президента ожидает от исполнителя работ создания полностью автоматической системы мониторинга, способной дважды в день формировать отчеты по публикациям в российских СМИ и социальных сетях.

В документе указано, что отчеты в том числе должны формироваться по результатам анализа «социальных медиа, блогосферы, Телеграмм каналов» (орфография и пунктуация документа сохранены. — РБК). Ожидается, что в программе можно будет также проводить «поиск информации по заданным хештегам сети Интернет».

При этом в документах к госзакупке никак не оговаривается, что работа мессенджера Telegram блокируется на территории России по решению суда.