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Военная операция на Украине ,  
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Власти Харьковской области сообщили о возможной принудительной эвакуации

Глава администрации Синегубов допустил эвакуацию части Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми в граничащих с Россией Богодуховской и Харьковском районах, заявил глава администрации области Синегубов. Летом эвакуацию начали в Купянском районе
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из северной части региона, заявил глава областной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он уточнил, что речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, которые находятся на границе с Россией. По словам Синегубова, там усилились обстрелы. Глава администрации отметил, что, по информации властей, детей там уже нет, но решено провести проверку.

Минувшим летом была объявлена обязательная эвакуация из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, близких к зоне боевых действий. 

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее говорил, что поводов для эвакуации из города нет, отмечая, что эвакуация идет из области в Харьков. По его словам, к апрелю в городе находилось около 1,3 млн человек. 

Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна подверглась самой масштабной за последнее время атаке по объектам энергетики в нескольких областях, что привело к повреждениям объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии. Синегубов в тот же день сообщил о прилетах по объектам энергетики, в результате чего Харьков оказался «практически полностью без света».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Харьковская область эвакуация
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