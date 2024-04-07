Губернатор сообщил об обстреле села и сбитом дроне в Брянской области

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Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, заключил Богомаз.

Позднее он сообщил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа. По словам губернатора, в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

Угроза атаки беспилотников действует в Липецкой и Воронежской областях, а ракетная опасность во второй раз за день — в Белгородской.

С начала военной операции Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В частности, 5 апреля ВСУ ударили по поселку Суземка, в результате пострадали три мирных жителя. По словам губернатора, они получили легкие ранения.