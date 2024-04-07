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Потоп в Орске ,  
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В мэрии Орска исключили связь гибели четырех человек с паводком

Мэрия Орска: погибли четыре человека, смерть не связана с паводком
Сюжет
Потоп в Орске
В Орске погибли четыре человека, но смерти не связаны с паводком, сообщили власти Оренбургской области. По данным мэрии, у двоих случился сердечный приступ, один житель совершил суицид, а еще один умер от естественных причин
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Орске, где прорвало дамбу, погибли четыре человека, при этом их смерть не связана с паводком, сообщили «РИА Новости» в городской мэрии. По данным властей, у двоих случился сердечный приступ, один человек умер естественной смертью, а еще один покончил с собой. Когда именно это произошло, в мэрии не пояснили.

«Это просто общее количество людей, умерших в этот день. Никакая из этих смертей не связана с паводками. Это все, кто доставлен в морг», — сообщили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Тела двоих человек обнаружили накануне, 6 апреля, когда полицейский наряд патрулировал места потенциального подтопления. На тот момент вода туда еще не подошла, уточнили РБК в управлении. «Судебно-медицинская экспертиза установила, что они погибли в другое время и от других причин, никак не связанных с паводком», — заявили в ведомстве.

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По состоянию на утро 7 апреля в Орске в районе подтопления оказалось 6,6 тыс. жилых домов. Эвакуированы 1164 человека, в том числе 336 детей, развернуты 11 пунктов временного размещения. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ленинском районе и микрорайоне Старый город, сообщил глава МЧС Александр Куренков. В связи с прорывом дамбы он прилетел в Орск по поручению президента Владимира Путина.

Власти Оренбургсой области предупредили, что ситуация с паводком может ухудшиться из-за сильных дождей, которые ожидаются в ближайшие сутки.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
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