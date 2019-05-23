Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В числе награжденных оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая удостоилась ордена Святого апостола Андрея Первозванного — одной из высших государственных наград. Как отметил Путин, Матвиенко стала первой возглавившей Совфед женщиной и делает на этом посту многое «для укрепления российского парламентаризма и федерализма».

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино удостоен ордена Дружбы. Эту награду также получили посол Китая в России Ли Хуэй и народные артисты России Николай Цискаридзе и Лариса Долина, передает ТАСС.

Ректор МГУ Виктор Садовничий награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эту же награду получил руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев.