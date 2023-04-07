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Гибель военкора Татарского ,  
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Канадского дипломата вызвали в МИД России из-за слов о Татарском

МИД России считает, что постпред Канады при ООН, «по сути, поддержал» теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский. Дипломат назвал погибшего пропагандистом
Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург
Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург

Исполняющего обязанности главы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля вызвали в МИД России из-за заявлений канадского постпреда при ООН Роберта Рэя о гибели военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), сообщается на сайте министерства.

Канадскому дипломату был заявлен «решительный протест»: в МИДе считают, что Рэй своим высказыванием, «по сути, поддержал» теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский.

Ранее Рэй написал в Twitter, что Татарский был пропагандистом, а не журналистом. Так он отреагировал на слова российского постпреда при ООН Василия Небензи, который заявил, что Москва не видит реакции ООН и журналистских организаций на смерть военкора, и обвинил их в предвзятости. «Российские журналисты либо в изгнании, либо в тюрьме», — добавил Рэй в Twitter.

МИД России заявил, что занятая Рэем позиция «стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера».

Взрыв в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где был творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля. Военкор погиб, еще 42 человека пострадали. Изначально Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве, однако позже переквалифицировал его на теракт.

Канадского дипломата вызвали в МИД России из-за слов о Татарском
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По подозрению в причастности к взрыву была задержана и арестована Дарья Трепова. По версии следствия, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую девушка подарила Татарскому в кафе.

Теги
МИД Канада Владлен Татарский
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