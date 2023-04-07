Bloomberg узнал, что помощь Украине с продажи «Челси» откладывается

Абрамович продал клуб «Челси» в мае 2022 года, средства были перечислены для фонда помощи пострадавшим на Украине, но организация до сих пор не начала работу. Там объяснили, что есть сложности с одобрением от ЕС и Лондона

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Фонд помощи Украине в размере $2,9 млрд, сформированный с прибыли от продажи бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», почти готов к работе, но она откладывается из-за задержки одобрения со стороны британских властей, пишет Bloomberg.

«Есть сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании», — пояснил исполняющий обязанности гендиректора, бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз.

Руководство фонда уже составило список инвестиционных менеджеров для наблюдения за средствами, а также перечень кандидатов, которые могут войти в правление. Пенроуз указал, что никаких решений приниматься не будет до поступления средств: «Мы не хотим в конечном итоге заниматься благотворительностью, но без денег».

Источник Bloomberg рассказал, что проработка практических аспектов работы фонда остается сложной, и предстоит преодолеть несколько препятствий, прежде чем Украина получит какие-либо деньги, и когда это произойдет — неясно.

Абрамович сообщил о продаже «Челси» в начале марта 2022 года, спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине. Он приобрел находившийся в финансовом кризисе клуб в 2013 году за £140 млн, превратив его за прошедшее время в самый успешный английский клуб на международной арене. Бизнесмен назвал решение о продаже «Челси» очень трудным и болезненным, но необходимым «в интересах команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба». Клуб в конце мая 2022 года купил консорциум во главе с бизнесменом Тоддом Боли.

Абрамович прошлой весной поручил сформировать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». «Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — пояснял он.

«После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — сообщили позднее в пресс-службе Абрамовича.

Абрамович в марте 2022 года попал под санкции Великобритании и Евросоюза. В Брюсселе указали, что он — «российский олигарх, имеющий давние и тесные связи с Владимиром Путиным», отмечая, что это помогло ему «сохранить капитал».