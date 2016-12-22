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Рада призвала мировое сообщество заблокировать «Северный поток-2»
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Рада призвала мировое сообщество заблокировать «Северный поток-2»
Украинский кризис, 13:46
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Рада призвала мировое сообщество заблокировать «Северный поток-2»

Большинство депутатов Верховной рады Украины проголосовало за документ, призывающий мировое сообщество принять меры против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Соответствующее постановление опубликовано на сайте Рады. Документ поддержали 266 депутатов, для принятия заявления было необходимо 226 голосов.

«Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода «Северный поток-2», не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта», — говорится в заявлении.

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Бизнес

В комитете по вопросам европейской интеграции Верховной рады отметили, что из-за строительства газопровода в Европе установится «абсолютная газовая монополия» России. «Газпром» получит контроль над объемом и ценой газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы», — считают депутаты. По их мнению, «последствия реализации проекта «Северный поток-2» выйдут за рамки коммерции или внутренних дел стран ЕС, что приведет к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы, а затем и планеты в целом».

Депутаты призвали правительство Украины немедленно провести переговоры с Европейской комиссией и обсудить вопрос запрета «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря. С его помощью в Европу будут поставлять 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. В конце марта власти Германии разрешили строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне страны.

Теги: Верховная рада , «Северный поток-2»
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