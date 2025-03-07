Белый дом заявил о наличии предложений по санкциям против России

Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Eric Thayer / Getty Images)

У США «есть чертовски много вещей», чтобы ввести новые санкции или пошлины против России, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт журналистке Fox News Джеки Хайнрих.

«Президент Трамп непреклонен в том, что нам нужно посадить всех за стол переговоров. И мы можем сделать это с помощью пряников, и мы можем сделать это с помощью кнутов. И он разговаривает со всеми. И у него есть целый ряд потенциальных предложений, которые он может им предложить, чтобы посадить их за стол переговоров», — сказал Хассетт, комментируя пост президента Дональда Трампа.

Трамп ранее написал в Truth Social, что рассматривает возможность введения санкций против России, и призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров.

Источники The Washington Post и Axios объяснили смену риторики Трампа в адрес Москвы тем, что он возмущен нарастающей интенсивностью боевых действий на фоне попыток урегулировать конфликт.

При этом, отвечая на вопрос, не считает ли он, что президент Владимир Путин воспользовался приостановкой американской помощи Украине, Трамп сказал, что так поступил бы любой. «Я думаю он делает то, что делал бы любой другой. Думаю, он хочет это остановить и урегулировать. Он бьет их сильнее, чем раньше», — заявил Трамп.

Путин в январе говорил, что в урегулировании конфликта с Украиной важно «устранить первопричины кризиса», а целью должен быть долгосрочный мир, а не «какая-то передышка».