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Политика ,  
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Airbus предостерег Европу от наращивания закупок оружия у США

Европейскому военно-промышленному комплексу нужна «встряска», считает глава оборонного подразделения Airbus. Он призвал страны Европы сократить зависимость от поставок из США, увеличив закупки у национальных оборонных компаний
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Странам Европы следует пересмотреть свое отношение к обеспечению обороноспособности региона, считает глава оборонного и космического подразделения европейского авиаконцерна Airbus Михаэль Шелльхорн. Он предостерег Европу от дальнейшего попадания в зависимость от США и увеличения объемов закупок американских вооружений.

«Если мы будем выделять больше средств на оборону и использовать их для закупок готовой продукции в США, мы усилим свою зависимость. Датчане, закупавшие американские самолеты F-35, недавно поняли, что это, возможно, не такая уж и хорошая идея на случай, если им придется защищать Гренландию», — заявил Шелльхорн в интервью газете Augsburger Allgemeine (цитата по ТАСС).

Шелльхорн считает, что военно-промышленный комплекс Европы необходимо «встряхнуть». Он призвал страны региона укрепить сотрудничество для развития обороноспособности и увеличить объем национальных оборонных бюджетов.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет европейские страны почти удвоили импорт основных видов вооружений. С 2019 по 2023 год объемы закупок оружия выросли на 94% по сравнению с предыдущей пятилеткой. США за этот период нарастили продажи вооружений на 17%, их доля в общем объеме мирового экспорта увеличилась с 34 до 42%.

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По оценкам экспертов SIPRI, на поставки из США приходится 55% военных закупок, осуществляемых европейскими странами. По сравнению с периодом 2018–2022 годов, показатель вырос на 20%.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по укреплению обороны Европы. Стратегия, получившая название Rearm Europe («Перевооружим Европу»), предусматривает, что в ближайшие годы страны ЕС выделят до €800 млрд на военные расходы. За весь прошлый год страны ЕС потратили на оборону €326 млрд, что на 16% больше чем в 2023-м.

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Милена Костерева
Airbus Европа США оборонные расходы
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