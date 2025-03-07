Остановка обмена данных CША и Киева не затронула переданные ФРГ Patriot

Системы Patriot, которые Берлин передал Украине, по-прежнему способны обнаруживать и перехватывать ракеты и беспилотники, пишет Spiegel. Лондон и Париж, несмотря на решение США, продолжили делиться разведданными с Киевом

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Решение США прекратить передачу разведывательных данных Украине, в частности, координаты для нацеливания ракетных установок HIMARS, не коснулось систем вооружения, которые Киеву поставляет Германия, сообщает Der Spiegel

По словам источников газеты в бундесвере, переданные Украине системы ПВО Patriot, которые используются для защиты Киева и критически важной инфраструктуры, по-прежнему способны обнаруживать и перехватывать приближающиеся ракеты и беспилотники. Системы оснащены высокочувствительным радаром, который контролирует воздушное пространство и обнаруживает потенциальные угрозы, пишет издание.

Великобритания продолжила поставлять Украине свою разведывательную информацию и анализ необработанных данных, хотя после решения США этот объем будет ограничен, сообщает The Guardian. Как отмечала ранее Daily Mail, Лондон больше не может делиться с Киевом американскими разведданными, которые ранее передавались под грифом Rel UKR — Releasable to Ukraine («Подлежит разглашению Украине»).

По словам собеседника The Guardian, сведения от Лондона не настолько масштабны, как американские, и не смогут их заменить, но позволят Украине получить «ранние предупреждения об атаках и определенную степень возможности для удара вглубь России». Информация со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, передается Украине вместе с материалами из открытых источников, пишет газета.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню также пообещал, что его страна продолжит помогать Украине в области разведки, хотя признал, что решение США будет иметь «значительное оперативное влияние».

Как сообщал NBC News, бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Дональда Трампа может сократить сбор разведданных против России, поскольку больше не рассматривает ее как главную угрозу, и даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией.