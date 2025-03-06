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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NBC узнал, что экс-разведчики опасаются обмена данными США с Россией

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Администрация Трампа может сократить сбор разведданных против России, поскольку может больше не рассматривать ее как главную угрозу, и даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией, сообщает NBC
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Некоторые бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация президента Дональда Трампа может сократить сбор разведданных против России, поскольку Белый дом может больше не рассматривать Россию как главную угрозу, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Они полагают, что администрация Трампа может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией.

Ряд союзников США в то же время рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми делятся с Вашингтоном, рассказали собеседники телеканала. Союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию, а также страны из разведывательного альянса «Пять глаз» (помимо США в него входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания), могут пересмотреть текущие протоколы обмена разведданными с учетом потепления отношений администрации Трампа с Россией.

«Такие обсуждения уже ведутся», — сказал один из источников. Однако, по их словам, никаких решений и шагов пока предпринято не было.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

«США обладают непревзойденными разведывательными возможностями, именно поэтому существуют такие инициативы по обмену разведданными, как «Пять глаз», — отметил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз в ответ на вопрос о возможном ограничении союзниками их отношений с Соединенными Штатами.

По словам Хьюза, Трамп трезво оценивает все угрозы, которые противники США представляют для национальной безопасности, и «будет работать с любым союзником или партнером, который понимает опасность мира, унаследованного после катастрофических лет президентства Байдена».

Как пишет DN со ссылкой на источники, в Норвегии обеспокоены тем, что США могут поставить под угрозу тайные операции. По информации издания, представители Норвежской разведывательной службы (NIS) и правительства всерьез обсуждают, может ли их важнейший союзник перейти на другую сторону и стать угрозой. Там опасаются, что Соединенные Штаты «сознательно или неосознанно» могут поделиться конфиденциальной информацией, полученной Норвегией, с Россией.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию США приостановить наступательные кибероперации против России. Об этом сообщило издание The Record, а также писали The Washington Post и The New York Times. Однако позднее представитель Пентагона заявил Bloomberg, что Хегсет «не отменял и не откладывал никаких киберопераций против злонамеренных российских целей».

Трамп призывал американцев больше беспокоиться о мигрантах и преступниках, въезжающих в США, чем о президенте России Владимире Путине. «Чтобы мы не закончили как Европа», — написал он в своей соцсети Truth Social.

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Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
разведка США Россия конфиденциальная информация обмен разведданными
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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