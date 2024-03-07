Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства

Илзе Лиепа (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны балерину Илзе Лиепу, проживающую в России, и Юрия Кудимова, бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ, передает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

«Президент подписал два указа по Илзе Лиепе и Юрию Кудимову», — заявил пресс-секретарь президента Ридас Ясуленис, слова которого приводит LRT.

Лишить их гражданства в феврале предложила президенту комиссия по делам гражданства.

Лиепа неоднократно давала интервью российским СМИ, в которых осуждала страны Прибалтики и выражала поддержку России. К примеру, 4 февраля Лиепа в интервью агентству «РИА Новости» сказала, что притеснение русского населения в Прибалтике (особенно в Литве и Латвии) является бесчеловечным.

Пресс-секретарь Лиепы отказалась от комментария.

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