Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны балерину Илзе Лиепу, проживающую в России, и Юрия Кудимова, бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ, передает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).
«Президент подписал два указа по Илзе Лиепе и Юрию Кудимову», — заявил пресс-секретарь президента Ридас Ясуленис, слова которого приводит LRT.
Лишить их гражданства в феврале предложила президенту комиссия по делам гражданства.
Лиепа неоднократно давала интервью российским СМИ, в которых осуждала страны Прибалтики и выражала поддержку России. К примеру, 4 февраля Лиепа в интервью агентству «РИА Новости» сказала, что притеснение русского населения в Прибалтике (особенно в Литве и Латвии) является бесчеловечным.
Пресс-секретарь Лиепы отказалась от комментария.
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