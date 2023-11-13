Литва собралась лишить гражданства Илзе Лиепу за поддержку Путина
Литва начала процесс лишения гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы за «дискредитацию государства». Литовское МВД обязало Департамент миграции начать соответствующую процедуру, пишет Baltic News Service.
Департамент миграции попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания артистки о конфликте на Украине и российском президенте Владимире Путине. Если там решат, что заявления представляют угрозу безопасности республики, МВД предложит президенту Литвы лишить ее гражданства.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Илзы Лиепы, а также к самой балерине Илзе Лиепе.
Закон о гражданстве Литвы предусматривает, что приобретенное в исключительном порядке гражданство может быть отозвано, если получившее его лицо своими действиями представляет угрозу безопасности страны, публично поддерживает государство, которое угрожает интересам Литвы или другой страны ЕС и их союзников.
Илзе Лиепа — дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы. За получением гражданства Литвы народная артистка России обратилась в 2000 году, поскольку танцевала с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом, ее ходатайство удовлетворили и вручили ей литовский паспорт.
В прошлом ноябре Лиепа дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Говоря о действиях России на Украине, она выразила благодарность российской армии за, то что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». Отвечая на вопрос о причинах своей поддержки происходящего, она сообщила, что доверяет Путину. «И хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем», — сказала Лиепа.
Она заявила, что ей жаль Украину, и напомнила, что часто «в этом краю» выступала: «Для меня Донецк, Днепропетровск, Киев, Львов — это все города, с которыми связаны какие-то части моей творческой жизни». «Это очень скорбно, нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода», — считает она. Говоря о сносе памятников советской эпохи, Лиепа отметила, что ей стыдно за страны Балтии, россиянам с Путиным повезло, и призвала ввести цензуру и идеологию (цензура и единая идеология запрещены Конституцией России).
Литовского гражданства в сентябре лишилась фигуристка Маргарита Дробязко, указ об этом подписал президент Гитанас Науседа. На таком решении настаивала Комиссия по делам гражданства из-за публичной поддержки Неуседы действий России. Власти республики также отметили, что фигуристка поддерживает тесные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Дробязко заверила, что занимается не пропагандой, а распространением «света, культуры и добра».