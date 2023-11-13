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Военная операция на Украине ,  
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Литва собралась лишить гражданства Илзе Лиепу за поддержку Путина

Литва лишит гражданства российскую балерину Лиепу за поддержку военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Балерина поддержала действия России на Украине фразой «нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода». Литовские власти проверят ее высказывания на предмет «дискредитации государства»
Илзе Лиепа
Илзе Лиепа (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Литва начала процесс лишения гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы за «дискредитацию государства». Литовское МВД обязало Департамент миграции начать соответствующую процедуру, пишет Baltic News Service.

Департамент миграции попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания артистки о конфликте на Украине и российском президенте Владимире Путине. Если там решат, что заявления представляют угрозу безопасности республики, МВД предложит президенту Литвы лишить ее гражданства.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Илзы Лиепы, а также к самой балерине Илзе Лиепе.

Закон о гражданстве Литвы предусматривает, что приобретенное в исключительном порядке гражданство может быть отозвано, если получившее его лицо своими действиями представляет угрозу безопасности страны, публично поддерживает государство, которое угрожает интересам Литвы или другой страны ЕС и их союзников.

Илзе Лиепа — дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы. За получением гражданства Литвы народная артистка России обратилась в 2000 году, поскольку танцевала с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом, ее ходатайство удовлетворили и вручили ей литовский паспорт.

В прошлом ноябре Лиепа дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Говоря о действиях России на Украине, она выразила благодарность российской армии за, то что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». Отвечая на вопрос о причинах своей поддержки происходящего, она сообщила, что доверяет Путину. «И хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем», — сказала Лиепа.

Она заявила, что ей жаль Украину, и напомнила, что часто «в этом краю» выступала: «Для меня Донецк, Днепропетровск, Киев, Львов — это все города, с которыми связаны какие-то части моей творческой жизни». «Это очень скорбно, нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода», — считает она. Говоря о сносе памятников советской эпохи, Лиепа отметила, что ей стыдно за страны Балтии, россиянам с Путиным повезло, и призвала ввести цензуру и идеологию (цензура и единая идеология запрещены Конституцией России).

Литовского гражданства в сентябре лишилась фигуристка Маргарита Дробязко, указ об этом подписал президент Гитанас Науседа. На таком решении настаивала Комиссия по делам гражданства из-за публичной поддержки Неуседы действий России. Власти республики также отметили, что фигуристка поддерживает тесные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Дробязко заверила, что занимается не пропагандой, а распространением «света, культуры и добра».

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык
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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Елена Степанова
Литва лишение гражданства балерина Илзе Лиепа
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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