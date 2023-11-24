МВД Литвы попросило президента лишить балерину Илзе Лиепу гражданства

Илзе Лиепа (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить российскую балерину и актрису Илзе Лиепу гражданства после проверки ее высказываний, сообщила пресс-служба ведомства.

Литва 13 ноября начала процесс лишения Лиепы гражданства страны. Департамент миграции попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания балерины о конфликте на Украине и российском президенте Владимире Путине.

«Лиепа своими действиями и публичными заявлениями представляет угрозу интересам безопасности Литовской Республики», — так «ответственные ведомства» оценили высказывания артистки. Там подчеркнули, что Лиепа выступает в поддержку военной операции России на Украине и осуждает политику стран Балтии.

За получением гражданства Литвы народная артистка России обратилась в 2000 году, поскольку танцевала с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом, ее ходатайство удовлетворили и вручили ей литовский паспорт.

В ноябре 2022 года балерина дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». В нем она выразила благодарность российской армии за то, что «нам позволяют до сих пор жить», а также сообщила, что доверяет Путину.

Лиепа также заявила, что ей жаль Украину. «Это очень скорбно, нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода», — сказала она. Балерина отметила, что ей стыдно за страны Балтии.