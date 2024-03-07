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Политика ,  
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Bloomberg узнал о планах Байдена сократить траты на F-35 и подлодки

Bloomberg: администрация Байдена решила сократить траты на F-35 и подлодки
Белый дом хочет увеличить военные расходы до $849,8 млрд; это на $10 млрд меньше, чем ожидалось. Власти намерены сократить траты на истребители F-35 и атомные подлодки типа «Вирджиния»
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена запросит у конгресса увеличение оборонного бюджета на 1%, до $849,8 млрд, в 2025 финансовом году (начнется 1 октября), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это примерно на $10 млрд меньше, чем планировалось; агентство отмечает, что администрация ограничена прошлогодним соглашением с конгрессменами о повышении потолка госдолга. Оно подразумевало, что расходы на национальную безопасность в следующем финансовом году не будут превышать $895,2 млрд, на Пентагон приходится около 95% этой суммы.

По словам источников агентства, администрация потребует выделить $167,5 млрд на закупку систем вооружения и $143,2 млрд на исследования и разработки (вместо ожидавшихся $175,3 млрд и $145 млрд). Как пишет Bloomberg, в Белом доме хотят сократить число истребителей F-35, которые Пентагон собирается закупить у Lockheed Martin, с 83 до 70. Кроме того, по плану администрации, в новом году ВМС США получат одну новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния» вместо двух.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Эти расходы не включают в себя траты на ядерные разработки, которыми занимается Минэнерго США.

В Административно-бюджетном управлении и Пентагоне не стали комментировать данные Bloomberg.

Несмотря на планируемые сокращения, США по-прежнем являются лидерами по военным расходам, отмечает агентство. На втором месте находится Китай, который на этой неделе объявил о намерении увеличить оборонный бюджет на 7,2%, до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд).

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В России, по данным Минфина, общие расходы на 2024 год по разделу «Национальная оборона» составят 10,38 трлн руб. ($114 млрд), а по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 3,29 трлн руб. ($36 млрд).

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Джо Байден Пентагон Конгресс оборонный бюджет военные расходы
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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