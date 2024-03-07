В Тульской области сбили два дрона
В Тульской области в ночь на 7 марта средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, сообщило министерство по региональной безопасности.
«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
В Тульской области запрещен запуск дронов, аналогичный запрет принят в 67 других субъектах страны. Власти российских регионов стали вводить такие меры вскоре после начала военной операции на Украине и начала обстрелов территории. Тульская область не граничит с Украиной.
В предыдущий раз о сбитых в Тульской области БПЛА власти сообщали в конце февраля, тогда уничтожили три аппарата. До этого — в конце января, тогда военные сбили один дрон.
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