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В Тульской области сбили два дрона

Минбезопасности Тульской области сообщило о сбитии двух дронов
В небе ад Тульской области сбили два БПЛА, сообщили местные власти. Предварительно, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Тульской области в ночь на 7 марта средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, сообщило министерство по региональной безопасности.

«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

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В Тульской области запрещен запуск дронов, аналогичный запрет принят в 67 других субъектах страны. Власти российских регионов стали вводить такие меры вскоре после начала военной операции на Украине и начала обстрелов территории. Тульская область не граничит с Украиной.

В предыдущий раз о сбитых в Тульской области БПЛА власти сообщали в конце февраля, тогда уничтожили три аппарата. До этого — в конце января, тогда военные сбили один дрон.

В Тульской области сбили два дрона
В Тульской области сбили два дрона

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тульская область беспилотники дроны ПВО
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