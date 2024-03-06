Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Курской области потушили

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Пожар на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) потушили. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД», — рассказал глава региона.

Пожар на складе начался после атаки беспилотников утром 6 марта. По данным Старовойта и компании «Металлоинвест», которой принадлежит ГОК, пострадавших нет.

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева — одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды, с 2005 года принадлежит «Металлоинвесту» (входит в холдинг USM). Основными видами товарной продукции ГОКа являются агломерационная руда, железорудный концентрат, неофлюсованные и офлюсованные окатыши. Предприятие с апреля 2023 года находится под санкциями США.

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются атакам дронов со стороны Украины. На фоне атаки на Михайловский ГОК в Курской области была объявлена ракетная опасность в Железногорске и Суджанском районе.