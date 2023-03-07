Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора» Коцюбайло

Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»

Дмитрий Коцюбайло с 18 лет воевал в Донбассе. Решением Владимира Зеленского ему было присвоено звание Героя Украины

Дмитрий Коцюбайло (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели под Бахмутом (Артемовском) Дмитрия Коцюбайло, который командовал батальном 67-й механизированной бригады (создана в декабре 2022 года на базе добровольческого корпуса «Правого сектора», запрещенной в России экстремистской организации).

Коцюбайло был одним из руководителей «Правого сектора». Известно, что в 18-летнем возрасте он участвовал в событиях на Майдане, а затем отправился в Донбасс, где вскоре возглавил один из отрядов националистов. Впоследствии Коцюбайло командовал отрядом, который был назван по его позывному «Да Винчи».

Осенью 2021 года Зеленский присвоил Коцюбайло звание Героя Украины.

11 апреля 2022 года российские военные сообщили, что спецназом в районе Изюма был убит Тарас Бобанич, который был заместителем командира «добровольческого корпуса «Правого сектора» и руководил львовским отделением организации. В Минобороны сообщили тогда, что Бобанич, известный под позывным «Хаммер», «лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения».