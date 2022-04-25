Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» в Новогродовке
Минобороны России заявило об уничтожении штаба украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России). Как говорится в сообщении оборонного ведомства, штаб располагался в городе Новогродовка в Донецкой области.
«Уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой народной республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», — говорится в сообщении.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Минобороны также сообщило о продолжении спецоперации и нанесении ударов высокоточными ракетами воздушного базирования по 27 военным объектам Украины. Высокоточным оружием большой дальности российские военные уничтожили шесть тяговых подстанций (электроподстанции, применяющиеся для энергоснабжения электровозов и электричек) у железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Удары по ним были нанесены из-за того, что, по сведениям Миноброны, через эти станции «осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе».
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по 82 военным объектам Украины, в том числе четырем командным пунктам, 76 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум складам горючего.
Ракетные войска нанесли 15 ударов на территории Украины и, как заявляет Минобороны, поразили стартовую позицию тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийскую батарею и десять районов сосредоточения живой силы и военной техники. «Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
Также Минобороны сообщило о том, что силы ПВО сбили за день четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах городов Изюм, Донецк и Харьков.
Всего с начала спецоперации уничтожены, по данным российского Минобороны:
- 141 самолет,
- 110 вертолетов,
- 570 беспилотников,
- 265 зенитных ракетных комплексов,
- 2554 танка и других боевых бронированных машин,
- 283 установки реактивных систем залпового огня,
- 1104 орудия полевой артиллерии и миномета,
- 2380 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее, 11 апреля, российские военные сообщали об уничтожении одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича. Он был убит бойцами российской группы спецназначения в 5 км южнее города Изюм. Минобороны утверждает, что Бобанич лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения. Известный также как «Хаммер», Бобанич являлся заместителем командира добровольческого корпуса «Правого сектора» и председателем львовского областного отделения организации, сообщили в оборонном ведомстве.
Обобщенные данные о потерях при спецоперации Минобороны России сообщало лишь дважды — 2 марта и 25 марта. Как заявлял первый заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской, по данным на 25 марта на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825. Потери украинской стороны, по его словам, составили к той же дате 30 тыс. человек, «в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные» (раненые или больные, временно утратившие боеспособность).
Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам. На Украине назвали российскую спецоперацию нападением, ввели военное положение и разорвали с Москвой дипотношения.