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Автора «Протестного МГУ» приговорили к 8,5 годам колонии

Автора канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 годам по делу о «фейках»
Дмитрия Иванова обвиняли в публикации сообщений о конфликте на Украине, которые противоречат официальной российской информации. Обвинение просило 9 лет
Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию, сообщили РБК в суде.

Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 4 года.

Дмитрий Иванов — студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, один из создателей телеграм-канала «Протестный МГУ»,  Его обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК). Обвинение запрашивало для него 9 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали сообщения в «Протестном МГУ» о якобы совершенных российскими войсками военных преступлениях, убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. Как считает обвинение, этими постами активист «подорвал авторитет к российской армии и вызвал у неограниченного круга лиц чувство тревоги и беспокойства».

Сообщения, опубликованные в телеграм-канале, противоречили официальной позиции российских властей по конфликту на Украине. К материалам дела обвинение прикладывало заявления официальных представителей Минобороны и МИДа России. В связи с этим сторона защиты пыталась вызвать на процесс министра иностранных дел Сергея Лаврова, постпреда России при ООН Василия Небензю и представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«Все обвинения в мой адрес выглядят абсурдно, а статьи, по которой меня судят, в принципе не должно существовать. Занимать последовательную позицию и говорить правду для меня легко и приятно — я всегда придерживался этого принципа как в общественной деятельности, так и в личных вопросах. Следствие, пытаясь обвинить меня в распространении фейков, сконструировало один большой фейк. Буквально всё обвинительное заключение — от первого и до последнего слова — противоречит действительности. Я же подписываюсь под каждым словом, которое написал год назад», — говорил Дмитрий Иванов в последнем слове, которое 1 марта опубликовал «Протестный МГУ». 

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
«фейковые новости» МГУ приговор Украина
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