Суд не подтвердил вызов Лаврова и Конашенкова по делу «Протестного МГУ»

В суде не подтвердили вызов на допрос Лаврова и Конашенкова по делу «Протестного МГУ»

Автор телеграм-канала проходит по делу о фейках про российскую армию. Адвокат Иванова считает представителей МИДа и Минобороны свидетелями обвинения, поскольку их заявления использовались против подсудимого

Сергей Лавров и Василий Небензя (справа) (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Тимирязевский суд Москвы не давал согласия на допрос министра иностранных дел Сергея Лаврова, постпреда России при ООН Василия Небензи и представителя Минобороны Игоря Конашенкова по делу автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Там указали, что защита ходатайствовала об оказании содействия в вызове в суд в качестве свидетелей Лаврова, Небензи и Конашенкова. «Ходатайств о допросе вышеуказанных лиц в качестве дополнительных свидетелей по делу Иванова защита не заявляла. Вопрос об их допросе судом не разрешался», — говорится в сообщении.

Суд обеспечил реализацию процессуальных прав стороне защиты, и ей предстоит обосновать причины, по которым заявляется ходатайство о допросе. «Поэтому вопрос о необходимости их явки в судебное заседание является преждевременным», — отмечается в сообщении, где также говорится, что СМИ «неправильно трактуют положения норм уголовно-процессуального законодательства».

О том, что судья Тимирязевского суда выписала повестки Лаврову, Небензе и Конашенкову, сообщала адвокат Иванова Мария Эйсмонт. Она также опубликовала фотографию с соответствующими извещениями.

Студент факультета вычислительной математики и кибнернетики, а также автор телеграм-канала «Протестный МГУ», где рассказывали о нарушении прав учащихся, Дмитрий Иванов обвиняется в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Он находится под стражей с прошлого лета.

Поводом для возбуждения дела стали сообщения в «Протестном МГУ» о якобы совершенных российскими войсками военных преступлениях, убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины.

В материалах дела присутствуют заявления представителей Минобороны и МИДа, которые противоречат информации, опубликованной на канале Иванова, говорила Эйсмонт в разговоре РБК. По ее словам, исходя из этого следствие обвиняет студента в распространении заведомо ложной информации. «Вместе с тем совершенно не понятно, из чего исходит обвинение, считая, что заявления данных лиц не должны подвергаться никакой проверке и являются априори заведомо истинными», — указывала адвокат.

Защита считает, что Лавров, Небензя и Конашенков, по сути, свидетели обвинения, поскольку их заявления использовались против обвиняемого, добавила Эйсмонт. «В связи с этим мы заявили такое ходатайство, напомнив суду, что он должен содействовать сторонам в предоставлении доказательств. Суд сам не стал обеспечивать их явку, но посодействовал стороне защиты, согласившись выписать им повестки, которые мы будем доставлять», — говорила она.