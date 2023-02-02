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Лаврову и Конашенкову выписали повестки в суд по делу «Протестного МГУ»

Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу «Протестного МГУ»
Адвокат создателя канала настояла, что с юридической точки зрения чиновники являются свидетелями, поскольку прокуратура строит обвинение на основе их заявлений. Суд согласился вызвать их на рассмотрение дела
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Судья Тимирязевского районного суда Москвы выписала повестки для представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, министра иностранных Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи с требованием явиться в суд по делу автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Фото извещений опубликовала его адвокат Мария Эйсмонт.

В пресс-службе Тимирязевского суда пояснили РБК, что суд создал необходимые условия для исполнения сторонами дела их процессуальных обязанностей, однако обеспечить их явку должна сторона защиты. «Судом были выписаны повестки, однако обеспечение их явки возложено на сторону защиты. Непосредственно судом указанные лица не вызываются», — сообщили в суде.

Адвокат Мария Эйсмонт в разговоре с РБК пояснила, что решение вызвать в суд Лаврова, Конашенкова связано с тем, что именно их заявления есть в материалах уголовного дела, возбужденного по статье о распространении фейков.

«И исходя из того, что информация в канале Димы Иванова противоречит заявлениям представителей Минобороны и МИДа, следствие обвиняет Диму в распространении заведомо ложной информации. Вместе с тем совершенно непонятно, из чего исходит обвинение, считая, что заявления данных лиц не должны подвергаться никакой проверке и являются априори заведомо истинными. И исходя из этого мы считаем, что данные лица являются, по сути, свидетелями обвинения, поскольку их заявления использованы против обвиняемого», — объяснила она.

По словам адвоката, право подсудимого на справедливое судебное разбирательство предполагает возможность допроса свидетелей, фактически показывающих против него. «В связи с этим мы заявили такое ходатайство, напомнив суду, что он должен содействовать сторонам в предоставлении доказательств. Суд сам не стал обеспечивать их явку, но посодействовал стороне защиты, согласившись выписать им повестки, которые мы будем доставлять», — сообщила Эйсмонт.

РБК обратился за комментарием в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России и департамент информации и печати МИД России.

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Дмитрий Иванов — студент факультета вычислительной математики и кибернетики и один из создателей телеграм-канала «Протестный МГУ», где рассказывали о нарушении прав учащихся. Иванова обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. С начала лета прошлого года Иванов находится под стражей.

Поводом для возбуждения дела стали сообщения в «Протестном МГУ» о якобы совершенных российскими войсками военных преступлениях, убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. Как считает обвинение, этими постами активист «подорвал авторитет к российской армии и вызвал у неограниченного круга лиц чувство тревоги и беспокойства».

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Яна Ломакина
Сергей Лавров Василий Небензя Игорь Конашенков суд дискредитация армии
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