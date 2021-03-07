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Политика ,  
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Протаранившего погранпункт России экс-помощника главы Абхазии арестовали

У него дома нашли арсенал с автоматами, пулеметами и гранатометами. Адвокат Авидзбы заявила, что будет обжаловать арест в Верховном суде. В августе прошлого года Авидзба прорвался через пункт контроля на границе России и Абхазии
Ахра Авидзба
Ахра Авидзба (Фото: Томас Тхайцук / Sputnik)

Суд города Сухума 7 марта постановил арестовать на один месяц бывшего помощника президента республики Аслана Бжании командира бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Авидзбу задержали 4 марта сотрудники абхазской Службы безопасности. Против него и пяти его охранников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии — незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. В случае признания его вины, экс-помощнику президента грозит до шести лет заключения.

В ходе судебного заседания в воскресенье судья постановил заключить Авидзбу под стражу на один месяц. По информации издания, адвокат обвиняемого Инга Габилая намерена обжаловать решение об аресте в Верховном суде Абхазии.

Помощник президента Абхазии объяснил свой прорыв через границу с Россией
Общество

По данным республиканского МВД, 4 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства Авидзбы в селе Гумиста Сухумского района. Дома у воевавшего в Донбассе бывшего помощника главы республики обнаружили целый арсенал

У него нашли патроны различного калибра к разным видам огнестрельного оружия, в том числе в заводской упаковке, противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и коробки с патронными лентами к ним, автоматы и винтовки российского и иностранного производства, спецнаряжение, рации.

Авидзбу задержали вместе с пятерыми гражданами, которые находились в доме вместе с ним.

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В августе 2020 года Авидзба протаранил на Toyota Land Cruiser 200 ворота пункта пограничного контроля на границе России и Абхазии в Сочи. По словам бывшего тогда помощником президента мужчины, его пять часов не пускали на территорию республики российские пограничники.

Из-за долгого ожидания он решил «просто проехать». «Потом я просто поехал, калитка открылась от удара машины», — заявлял Авидзба. Его автомобиль перед этим уже досмотрели. Помощник президента говорил, что один из пограничников вел себя «провокационно».

Авидзба был командиром одной из бригад армии самопровозглашенной ДНР. В январе прошлого года он возглавил протесты в Абхазии, которые привели к отставке предыдущего президента республики Рауля Хаджимбы. Участие Авидзбы в протестах было обусловлено убийством его родственника — Алхаса Авидзбы, которого называли криминальным авторитетом.

Автор
Михаил Котляр
Абхазия арест суд оружие
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Помощник президента Абхазии объяснил свой прорыв через границу с Россией
Общество
Противостояние власти и оппозиции в Абхазии
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