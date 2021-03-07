Протаранившего погранпункт России экс-помощника главы Абхазии арестовали

У него дома нашли арсенал с автоматами, пулеметами и гранатометами. Адвокат Авидзбы заявила, что будет обжаловать арест в Верховном суде. В августе прошлого года Авидзба прорвался через пункт контроля на границе России и Абхазии

Ахра Авидзба (Фото: Томас Тхайцук / Sputnik)

Суд города Сухума 7 марта постановил арестовать на один месяц бывшего помощника президента республики Аслана Бжании командира бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Авидзбу задержали 4 марта сотрудники абхазской Службы безопасности. Против него и пяти его охранников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии — незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. В случае признания его вины, экс-помощнику президента грозит до шести лет заключения.

В ходе судебного заседания в воскресенье судья постановил заключить Авидзбу под стражу на один месяц. По информации издания, адвокат обвиняемого Инга Габилая намерена обжаловать решение об аресте в Верховном суде Абхазии.

По данным республиканского МВД, 4 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства Авидзбы в селе Гумиста Сухумского района. Дома у воевавшего в Донбассе бывшего помощника главы республики обнаружили целый арсенал