Пентагон назвал условия для ответного удара после атаки на базу в Ираке

США сделают это «в то время и в том месте, которое выберут сами», заявил военный министр Ллойд Остин. Ранее в феврале и марте военные объекты американцев в Ираке подверглись нескольким атакам

Пентагон (Фото: Ron Sachs / Zuma / Global Look Press)

Вооруженные силы США нанесут ответный удар по атаковавшим их базу в Ираке боевикам при необходимости. Об этом заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Ведущая поинтересовалась у министра, узнали ли власти, кто стоит за атакой на военно-воздушную базу Айн-эль-Асад в Ираке, которая произошла 3 марта 2021 года. Тогда были ранены пятеро американцев и погиб один человек — сотрудник иностранного подрядчика, работающего на США по контракту.

По словам Остина, власти уже получили некоторую информацию о том, кто именно стоит за атаками на авиабазу, сейчас они ее проверяют, чтобы точно убедиться. «При необходимости мы нанесем ответный удар. Но сделаем это в том месте и в то время, которое сами выберем», — заявил глава Пентагона.

Остин отметил, что ответственным за ракетный удар по Айн-эль-Асад «следует ожидать, что их привлекут ответственности за эти действия». Вместе с тем, Вашингтон, по словам министра обороны, намерен дать продуманный ответ на атаки.