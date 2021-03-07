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Политика ,  
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Пентагон назвал условия для ответного удара после атаки на базу в Ираке

США сделают это «в то время и в том месте, которое выберут сами», заявил военный министр Ллойд Остин. Ранее в феврале и марте военные объекты американцев в Ираке подверглись нескольким атакам
Пентагон
Пентагон (Фото: Ron Sachs / Zuma / Global Look Press)

Вооруженные силы США нанесут ответный удар по атаковавшим их базу в Ираке боевикам при необходимости. Об этом заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Ведущая поинтересовалась у министра, узнали ли власти, кто стоит за атакой на военно-воздушную базу Айн-эль-Асад в Ираке, которая произошла 3 марта 2021 года. Тогда были ранены пятеро американцев и погиб один человек — сотрудник иностранного подрядчика, работающего на США по контракту.

По словам Остина, власти уже получили некоторую информацию о том, кто именно стоит за атаками на авиабазу, сейчас они ее проверяют, чтобы точно убедиться. «При необходимости мы нанесем ответный удар. Но сделаем это в том месте и в то время, которое сами выберем», — заявил глава Пентагона.

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Остин отметил, что ответственным за ракетный удар по Айн-эль-Асад «следует ожидать, что их привлекут ответственности за эти действия». Вместе с тем, Вашингтон, по словам министра обороны, намерен дать продуманный ответ на атаки.

Глава Пентагона подчеркнул, что проиранское ополчение, которое стоит за нападениями на американских военных на Ближнем Востоке в феврале, способно сделать выводы о намерениях США.

В феврале связанные с Тегераном вооруженные группировки совершили три атаки на американские объекты в Ираке. Под удар попали база Балад, посольство США в «зеленой зоне» Багдада и объекты неподалеку от международного аэропорта Эрбиль. Утром 3 марта атаке подверглась авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар — более десяти ракет были запущены из района в восьми километрах от базы.

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США подняли уровень угрозы для своих военных в Ираке после удара в Сирии
Политика
Фото:Alaa Al-Marjani / Reuters

После февральских атак командование возглавляемой США военной коалиции нанесло авиаудар по позициям проиранских ополченцев на территории Сирии. Тогда были уничтожены объекты на пункте пограничного контроля на востоке Сириии.

После этого командование военной операцией «Непоколебимая решимость» повысило уровень угрозы для находящихся в Ираке служащих из США. Персонал на базе Балад привели в состояние повышенной готовности. Ожидалось, что меры повышенной безопасности продлятся несколько дней.

Автор
Михаил Котляр
США Ирак авиаудар Пентагон
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