В Ираке при ракетном обстреле погиб человек

В иракском Эрбиле при ракетном обстреле погиб гражданский. Об этом написал в Twitter официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

«Был убит 1 гражданский подрядчик, 5 гражданских подрядчиков ранены и 1 военнослужащий США ранен», — уточняется в сообщении.

Ранее неизвестные запустили реактивный снаряд по базе K1 в районе города Киркук на севере Ирака. По информации источников Sky News Arabia, эту базу используют американские военнослужащие и иракские полицейские. О пострадавших не сообщалось.