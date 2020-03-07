Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом Общество, 15:06 CNN узнала о планах США поставить Украине военную помощь на $125 млн Политика, 14:54 Из-за коронавируса рынок перешел на золото: цены на максимуме с 2013-го Quote, 14:53 Леброн Джеймс третьим в истории НБА набрал 34 тыс. очков Спорт, 14:52 В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды Политика, 14:32 Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через Эгейское море Политика, 14:22 РФС наказал стадион «Ахмат» условной дисквалификацией после драки фанатов Спорт, 14:18 Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью Общество, 14:10 Первого заболевшего коронавирусом в Москве выписали из больницы Общество, 13:55 Геркус назвал иск «Локомотива» к нему репутационной потерей для клуба Спорт, 13:53 Альфа-банк объяснил блокировку клиентских карт Финансы, 13:44 Синоптики сочли вероятным новый погодный рекорд в Москве Общество, 13:34 Правительство выделило средства на выплаты ветеранам к юбилею Победы Общество, 13:18 Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн Экономика, 12:58
Политика ,  
0 

CNN узнала о планах США поставить Украине военную помощь на $125 млн

По данным телекомпании, Вашингтон планирует поставить Киеву радиолокационные станции и патрульные катера. О сроках поставок не сообщается
Патрульный катер Mark VI (Фото: Chief Petty Officer NELSON L DOR / ZUMA / Global Look Press)

Конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь на общую сумму $125 млн. Об этом со ссылкой на источники в парламенте и одного неназванного чиновника сообщает CNN.

По их информации, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере $250 млн. США, в частности, планируют поставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI.

В Минобороны США от комментариев отказались.

США заморозили военную помощь Украине в конце ноября 2019 года. Решение, которое привело к крупному скандалу, было принято в день, когда американский лидер Дональд Трамп с провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. В Демократической партии США посчитали, что во время этих переговоров президент США пытался оказать давление на Зеленского, чтобы вынудить Киев начать расследование против сына возможного противника Трампа на грядущих выборах Джо Байдена. В обмен, по их мнению, он предложил Киеву военную помощь.

24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале расследования по этим подозрениям, и позднее в отношении Трампа была запущена процедура импичмента. Президент и его соратники все обвинения отрицали, а решение заморозить военную помощь Украине они связали с беспокойством о высоком уровне коррупции в стране. 5 февраля сенат США, где большинство занимают республиканцы, оправдал Трампа.

Автор: Виктория Полякова
Теги: военная помощь, Украина, катера
Материалы по теме
Киев создал в Азовском море новое подразделение из боевых кораблей
Политика
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Политика
СМИ узнали подробности о решении США заморозить военную помощь Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter