CNN узнала о планах США поставить Украине военную помощь на $125 млн

По данным телекомпании, Вашингтон планирует поставить Киеву радиолокационные станции и патрульные катера. О сроках поставок не сообщается

Патрульный катер Mark VI (Фото: Chief Petty Officer NELSON L DOR / ZUMA / Global Look Press)

Конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь на общую сумму $125 млн. Об этом со ссылкой на источники в парламенте и одного неназванного чиновника сообщает CNN.

По их информации, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере $250 млн. США, в частности, планируют поставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI.

В Минобороны США от комментариев отказались.

США заморозили военную помощь Украине в конце ноября 2019 года. Решение, которое привело к крупному скандалу, было принято в день, когда американский лидер Дональд Трамп с провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. В Демократической партии США посчитали, что во время этих переговоров президент США пытался оказать давление на Зеленского, чтобы вынудить Киев начать расследование против сына возможного противника Трампа на грядущих выборах Джо Байдена. В обмен, по их мнению, он предложил Киеву военную помощь.

24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале расследования по этим подозрениям, и позднее в отношении Трампа была запущена процедура импичмента. Президент и его соратники все обвинения отрицали, а решение заморозить военную помощь Украине они связали с беспокойством о высоком уровне коррупции в стране. 5 февраля сенат США, где большинство занимают республиканцы, оправдал Трампа.