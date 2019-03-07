СМИ узнали о заключении Россией и Индией контракта на аренду подлодки

СМИ узнали о заключении Россией и Индией контракта на аренду подлодки

Индия взяла у России в лизинг атомную подводную лодку класса «Щука-Б». Стоимость контракта составила более $3 млрд. По данным СМИ, субмарина заменит в индийских ВМС другую российскую подлодку

Атомная подводная лодка класса "Щука-Б" "Самара" (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Индия в четверг, 7 марта, заключила контракт о лизинге российской атомной подводной лодки (АПЛ) класса «Щука-Б» (Akula-1 в классификации НАТО), пишет The Times of India со ссылкой на источники.

Стоимость лизинга составила более $3 млрд, контракт предусматривает ремонт подлодки, которая находится на верфи в Северодвинске, а также ее обслуживание в течении 10 лет и подготовку персонала и инфраструктуры для работы на АПЛ, утверждают собеседники издания. Ожидается, что подлодка поступит в Индию к 2025 году

Новая субмарина должна заменить другую подлодку класса «Щука-Б», которую Индия получила от России в 2012 году за $900 млн. Тогда в аренду передали АПЛ «Нерпа», в индийских Военно-морских силах она получила название «Чакра» (Chakra).

Источник Times of India заявил, что «Чакра», контракт по которой заканчивается в 2022 году, прослужит индийским военным как минимум до 2025-го — для этого будет необходимо новое соглашение.

Информацию о том, что Москва и Нью-Дели пришли к договоренностям об аренде подлодки подтвердили также источники изданий The Print и NDTV.