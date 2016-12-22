СМИ узнали о планах Индии арендовать у России подлодку за $3,3 млрд

Индия собирается взять в лизинг российскую атомную подводную лодку класса «Щука-Б» -«Братск» или «Самара». Цена аренды составит $3,3 млрд

АПЛ «Кузбасс» проекта ​971У «Щука-Б» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Переговоры по лизингу Индией еще одной российской подводной лодки класса «Щука-Б» (в классификации НАТО Akula-1) находятся в завершающей стадии, пишет издание India Today.

По его сведениям, на прошлой неделе из поездки в Россию вернулась делегация индийских военных, которые проинспектировали АПЛ «Братск» и «Самара». Обе подлодки с 2014 года находятся на ремонте на верфи «Звездочка» в Северодвинске. В составе индийской делегации были и финансисты, которые и обсудили с российской стороной возможность лизинга АПЛ.

​Индия, по информации издания, согласилась на предложенную цену. Сделка станет крупнейшей после контракта на покупку Индией ЗРК С-400 за $5,4 млрд.

Сейчас Индия арендует у России АПЛ «Нерпа» также класса «Щука-Б», которая вошла в состав ВМС Индии в 2012 году и получила название «Чакра». Тогда лизинг подлодки обошелся Индии в более чем $900 млн.

Индия не располагает флотом собственных АПЛ. В 2009 году стране удалось спустить на воду первую АПЛ собственного производства Arihant, способную запускать баллистические ракеты. Подлодка вошла в состав ВМС Индии через шесть лет, а в 2018 году вышла из строя из-за аварии, писало издание Hindu.

В ближайшее время командование индийских ВМС выберет, какую подлодку — «Братск» или «Самару» — брать в лизинг. После подписания контракта между двумя странами, на выбранной для аренды АПЛ проведут глубокий ремонт и заменят ядерный реактор.

Лизинговый контракт на «Чакру» заканчивается в январе 2022 года, возможно, что его продлят на три года, чтобы дождаться аренды новой АПЛ.