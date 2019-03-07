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Конфликт в Азовском море ,  
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Bloomberg узнал об отказе Меркель «провоцировать Россию» по просьбе США
Соединенные Штаты просили канцлера ФРГ направить в Керченский пролив немецкие корабли, но Меркель отказала Вашингтону
Ангела Меркель (Фото: Markus Schreiber / AP)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла в прошлом месяце предложение Соединенных Штатов отправить немецкие корабли в Керченский пролив. От идеи отказалась также Франция, которая расценила это как «ненужную провокацию», ​сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между странами.

Агентство отмечает, что просьба поступила от вице-президента США Майка Пенса на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля. ​Он призвал Меркель отправить немецкие корабли через Керченский пролив, чтобы «показать Путину, что западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам», рассказали источники.

Собеседники знают, что Меркель выразила готовность по согласованию с Францией отправить корабли через пролив в качестве единовременного маневра. Однако президент Украины Петр Порошенко заявил, что этого недостаточно для решения проблемы — «чтобы движение по каналу было открыто постоянно», сообщили источники. Франция также отказалась от участия в отправке своих кораблей, посчитав эту идею «ненужной провокацией», добавили собеседники агентства.

В итоге немецкий лидер отказалась от предложения Штатов, добавили они. Пресс-секретарь канцлера от комментариев отказался, добавляет агентство.

В феврале Порошенко призывал страны НАТО усилить присутствие в Черном и Азовском морях. Украинский лидер мотивировал это «агрессивными действиями России». По мнению Порошенко, присутствие кораблей НАТО станет «фактором стабилизации».

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Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

В ноябре минувшего года между Россией и Украиной произошел конфликт в Керченском проливе. Российская сторона с применением огня задержала три корабля украинских ВМС, которые, по мнению ФСБ России, вошли в территориальные воды страны и не реагировали на предупредительные сигналы. Киев утверждает, что уведомлял Москву о своих маневрах и назвал действия российской стороны агрессией. Россия назвала действия украинской стороны провокацией.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Ангела Меркель, Майк Пенс, Керченский пролив
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