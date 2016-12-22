Осматривавшие место отравления Скрипаля полицейские попали в больницу

Сотрудники британских экстренных служб, участвовавшие в осмотре места, где отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, госпитализированы. Об этом сообщила полиция графства Уилтшир.

По данным полиции, помощь медиков потребовалась «небольшому числу» сотрудников. Все, кроме одного, уже выписаны из больницы.

О госпитализации Скрипаля стало известно 5 марта. 66-летнего мужчину обнаружили без сознания в парке города Солсбери. С ним была 33-летняя женщина — как стало известно позже, это его дочь Юлия. Предположительно, они отравились синтетическим опиатом фентанилом. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.

Видео: РБК

Скрипаль был в 2006 году приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании, однако позже его обменяли на российских агентов, после чего он получил убежище.