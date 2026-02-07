 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о повреждениях инфраструктуры после обстрела Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам губернатора, после второго за сутки обстрела повреждения получила критическая инфраструктура. Для помощи горожанам в Белгороде открыли пункты временного обогрева. В результате первого обстрела пострадали четверо мужчин
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В результате второго за сутки обстрела Белгорода повреждения получила критическая энергоинфраструктура, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что для помощи горожанам были открыты пункты временного обогрева в здании Росстата на Гражданском проспекте, где находится офис «Единой России», а также в здании городской администрации.

«Если у кого очень холодно дома, можно прийти погреться, попить чаю, зарядить телефон, задать вопросы, которые вас интересуют», — сказал губернатор.

Ранее 7 февраля Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов. О самом обстреле глава региона рассказал утром того же дня, отметив, что «пошли отключения электричества по городу и по районам области».

В Белгороде после обстрела и перебоев со светом ограничили работу лифтов
Политика
Фото:Reuters

«Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в МКД и четырех частных домах. Посечен фасад и выбиты окна в здании коммерческого объекта. Осколками посечены 11 автомобилей», — сообщил Гладков после первого обстрела.

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде запустили резервные источники электроснабжения после обстрела. В Белгороде также вынужденно ограничили работу лифтов

Гладков накануне сообщал о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода в ночь на 6 февраля. В мэрии города рассказали, что после атак во многих домах не работают лифты. Губернатор объяснил это нестабильным напряжением.

