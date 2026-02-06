Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала
Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на генерал-лейтенанта, замначальника ГРУ Владимира Алексеева.
«На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили в СК. Неизвестный несколько раз выстрелил и скрылся с места, его ищут.
Военачальник госпитализирован, подробности о его состоянии СК и прокуратура не уточняли.
Алексеев — первый заместитель начальника Главного управления Генштаба (с 2011 года), в 2017-м получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда».
