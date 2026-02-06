 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Кремль сообщил, что Путину доложили о покушении на замначальника ГРУ

Путину доложили о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны, спецслужбы работают, сообщили в Кремле и пожелали Алексееву выздоровления. Утром 6 февраля неизвестный стрелял в него в доме на Волоколамском шоссе
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с генерал-лейтенантом Минобороны, первым заместителем начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Владимиром Алексеевым, на которого было совершено покушение, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, «сейчас специальные службы делают свое дело». «Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — добавил он.

Телеканал РБК показал кадры с места покушения на генерала Алексеева
Политика

Пресс-секретарь президента отметил, что высокопоставленные военные «находятся под угрозой» в период боевых действий, но рассуждать о том, как обеспечить их безопасность, — это прерогатива спецслужб, а не Кремля.

Утром 6 февраля Следственный комитет сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся. Алексеев госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, расследование взяла на контроль прокуратура.

Алексеев в 2017 году получил звание Героя России. Должность первого замначальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России он занимает с 2011 года.

