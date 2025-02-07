Против российских военных пытались устроить диверсию с помощью FPV-очков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Неизвестные пытались устроить диверсию против российских военнослужащих с помощью FPV-очков, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя АО «НПП» (разработчик и поставщик РЭБ-оборудования)Игоря Потапова.

По его словам, партия очков Skyzone Cobra X v4 была передана по гуманитарной линии «человеком по имени Роман». При их включении происходила детонация.

«Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», — сказал Потапов.

Он призвал военных быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных.

В середине января ФСБ рассказывала, что украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области. Гражданин России, завербованный украинцами, намеревался залить в воздуховоды автомобилей работников химические вещества, которые вызывают ожоги дыхательных путей и могут привести к летальному исходу. Силовики предотвратили преступление.

Материал дополняется