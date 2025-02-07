Против российских военных пытались устроить диверсию с помощью FPV-очков
Неизвестные пытались устроить диверсию против российских военнослужащих с помощью FPV-очков, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя АО «НПП» (разработчик и поставщик РЭБ-оборудования)Игоря Потапова.
По его словам, партия очков Skyzone Cobra X v4 была передана по гуманитарной линии «человеком по имени Роман». При их включении происходила детонация.
«Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», — сказал Потапов.
Он призвал военных быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных.
В середине января ФСБ рассказывала, что украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области. Гражданин России, завербованный украинцами, намеревался залить в воздуховоды автомобилей работников химические вещества, которые вызывают ожоги дыхательных путей и могут привести к летальному исходу. Силовики предотвратили преступление.
Материал дополняется
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин