Прокуратура заявила о причастности Киева к отравлению летчиков в Армавире

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Теракт в отношении выпускников военного училища в Армавире в Краснодарском крае совершен группой с участием сотрудников государственных органов Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, уроженец Мелитополя Егор Семенов в составе группы, в которую входили сотрудники украинских госорганов, купил не менее 200 флаконов медицинского препарата раствора «Кордиамина», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт. С помощью шприца он ввел препарат в продукты и доставил их в ресторан «Царская охота», чтобы отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

Семенова задержали, он частично признал вину — фигурант отрицает введение каких-либо веществ в торт. Следственные действия продолжаются.

Кордиамин применяется при асфиксии, шоке при хирургических операциях, нарушениях дыхания и кровообращения при инфекционных заболеваниях. Препарат находится в свободном доступе в аптеках. В больших дозах он может вызвать судороги, нарушения сознания и дыхания, возможен летальный исход.

Попытка отравления произошла 21 октября, когда выпускники авиаучилища праздновали 20-летие окончания учебного заведения. В помещении находились 77 человек. Во время банкета в ресторане появился курьер с коробками виски Jameson и 20-килограммовым тортом, украшенным эмблемой училища.

Курьер сказал, что доставил подарок от одного из выпускников, который не смог приехать на встречу лично. Он не сообщил имя отправителя и быстро ушел. Это показалось участникам торжества подозрительным, поэтому они не стали пробовать торт и сообщили о произошедшем в ФСБ.