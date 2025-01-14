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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ помешала отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области

ФСБ предотвратила отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Россиянин планировал залить опасные химикаты в воздуховоды автомобилей сотрудников оборонного предприятия, был возможен летальный исход, заявила ФСБ. Подозреваемого задержали
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области, ФСБ предотвратила происшествие, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отравление намеревались совершить с помощью токсичных химических веществ.

«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», — сказано в сообщении.

ФСБ утверждает, что его деятельность контролировали с территории Украины через мессенджеры.

Обвиняемый в отравлении курсантов на Кубани признал вину
Общество
Егор Семенов

Прошлой осенью был задержан уроженец Мелитополя Егор Семенов, подозреваемый в передаче отравленного торта на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П.С.Кутахова в Армавире. В торте содержался «медицинский препарат в больших токсических дозах для употребления в пищу», сказано в материалах дела.

Следствие уверено, что в 2023 году мужчину завербовал сотрудник украинских спецслужб, а за убийство выпускников училища ему пообещали 400 тыс. руб. Он признал вину.

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ФСБ Ярославль ОПК отравление
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