ФСБ помешала отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области
Украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области, ФСБ предотвратила происшествие, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отравление намеревались совершить с помощью токсичных химических веществ.
«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», — сказано в сообщении.
ФСБ утверждает, что его деятельность контролировали с территории Украины через мессенджеры.
Прошлой осенью был задержан уроженец Мелитополя Егор Семенов, подозреваемый в передаче отравленного торта на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П.С.Кутахова в Армавире. В торте содержался «медицинский препарат в больших токсических дозах для употребления в пищу», сказано в материалах дела.
Следствие уверено, что в 2023 году мужчину завербовал сотрудник украинских спецслужб, а за убийство выпускников училища ему пообещали 400 тыс. руб. Он признал вину.
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