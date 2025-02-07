Kan показал момент ликвидации экс-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Израиль объявил о ликвидации Насраллы 27 сентября. Ему было 64 года. Он возглавлял «Хезболлу» с 1992-го

Video

Момент ликвидации бывшего лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы опубликовал телеканал Kan.

Израиль сообщил о его гибели в результате авиаудара по Бейруту 27 сентября 2024 года. Как заявили в израильской армии, Насралла был ответственным за гибель многих израильтян, а также руководил терактами по всему миру против людей разной национальности.

Насралле было 64 года. Он возглавлял «Хезболлу» с 1992 года. После смерти Насраллы во главе группировки встал двоюродный брат бывшего лидера и ее сооснователь Хашем Сафи ад-Дин.

Читайте РБК в Telegram.

Группировка поддержала палестинское движение ХАМАС после его нападения на Израиль и ответной операции в секторе Газа.