Kan показал момент ликвидации экс-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы
Момент ликвидации бывшего лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы опубликовал телеканал Kan.
Израиль сообщил о его гибели в результате авиаудара по Бейруту 27 сентября 2024 года. Как заявили в израильской армии, Насралла был ответственным за гибель многих израильтян, а также руководил терактами по всему миру против людей разной национальности.
Насралле было 64 года. Он возглавлял «Хезболлу» с 1992 года. После смерти Насраллы во главе группировки встал двоюродный брат бывшего лидера и ее сооснователь Хашем Сафи ад-Дин.
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