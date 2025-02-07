 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Kan показал момент ликвидации экс-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль объявил о ликвидации Насраллы 27 сентября. Ему было 64 года. Он возглавлял «Хезболлу» с 1992-го

Kan показал момент ликвидации экс-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы
Video

Момент ликвидации бывшего лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы опубликовал телеканал Kan.

Израиль сообщил о его гибели в результате авиаудара по Бейруту 27 сентября 2024 года. Как заявили в израильской армии, Насралла был ответственным за гибель многих израильтян, а также руководил терактами по всему миру против людей разной национальности.

Насралле было 64 года. Он возглавлял «Хезболлу» с 1992 года. После смерти Насраллы во главе группировки встал двоюродный брат бывшего лидера и ее сооснователь Хашем Сафи ад-Дин.

Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал «преемника преемника Насраллы»
Политика
Биньямин Нетаньяху
Группировка поддержала палестинское движение ХАМАС после его нападения на Израиль и ответной операции в секторе Газа.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
палестино-израильский конфликт ХАМАС Хезболла Хасан Насралла Израиль Ливан ликвидация
Материалы по теме
«Хезболла» назвала имя преемника убитого Насраллы
Политика
Израиль объявил о гибели преемника Насраллы
Политика
Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал «преемника преемника Насраллы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Минобороны сообщило о занятии ТорецкаПолитика, 16:05
Путин похвалил результат работы экономики России за прошлый годЭкономика, 16:04
Овечкин фразой «просто нужно было бросить» оценил 879-й гол в НХЛСпорт, 15:58
Появилось видео с места аварии Porsche актера Матросова с машиной ДПСОбщество, 15:58
Китайский автопроизводитель объявил об уходе с российского рынкаАвто, 15:54
Kan показал момент ликвидации экс-лидера «Хезболлы» Хасана НасраллыПолитика, 15:48
Как Мишустин отчитался Путину о показателях в экономикеЭкономика, 15:43
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Белоусов поблагодарил российских военных за взятие поселка Дружба в ДНРПолитика, 15:33
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году: сохранить нельзя повыситьИнвестиции, 15:30
Следователи по делу об убийстве экс-мэра Самары пришли на мусорную свалкуОбщество, 15:27
Агент лучшего бомбардира КХЛ заявил о его желании получить паспорт РоссииСпорт, 15:23
Мишустин доложил Путину о росте экономики в 2024 году выше прогнозовЭкономика, 15:13
Почему ученые хотят признать ожирение отдельной болезнью — The EconomistPro, 15:11
На Украине песню «Сигма-бой» назвали инструментом пропаганды КремляПолитика, 15:09