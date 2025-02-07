Глава «Росатома» предупредил о растущих ядерных рисках из-за Украины

В Москве прошли переговоры гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы «Росатома» Алексея Лихачева. В прошлый раз Гросси приезжал в Россию в августе 2024 года — тогда он посетил Курскую АЭС

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Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область и десятки сбитых беспилотников и ракет, направлявшихся в сторону Смоленской АЭС, повышают риски для ядерной безопасности и требуют реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил в ходе пресс-конференции глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает корреспондент РБК.

«На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС (Запорожская АЭС. — РБК), и это вызывает озабоченность, — сказал он журналистам по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве. — Как вызывает озабоченность и то давление, которое сегодня есть на персонал: угрозы, террористические атаки — конечно же, все это нарушение принципов безопасности МАГАТЭ».

Второй момент, продолжил Лихачев, — это «расширение рисков за последние месяцы и недели». «Это вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС. Это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской атомной электростанции, удар по энергетической инфраструктуре — все это, к сожалению, повышает риски ядерной безопасности, требует от нас соответствующих действий, требует соответствующей реакции МАГАТЭ», — сказал глава «Росатома».

По его словам, Москва проинформировала МАГАТЭ о сложившейся ситуации и ценит его участие в обеспечении безопасности. В частности, по его словам, готовится 27-я миссия экспертов организации на Запорожскую АЭС, добавил Лихачев.

«Ситуация на линии соприкосновения непростая, угроза нарастает. Очевидно, что по мере движения в сторону развития и завершения конфликта ставки будут повышаться, а значит, еще большую ценность будут иметь наши взаимоотношения с МАГАТЭ и доведение до <...> международного сообщества самой честной, непредвзятой, объективной информации о ядерных рисках и мерах, которые мы предпринимаем для того, чтобы эти риски не допустить», — сказал глава «Росатома».

Встреча Рафаэля Гросси и российской делегации, куда вошли Алексей Лихачев, представители Ростехнадзора, силовых ведомств и МИДа, прошла в Москве 7 февраля. До этого, 4 февраля, глава МАГАТЭ приезжал на Украину, где посетил Киевскую электрическую подстанцию и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

29 января беспилотник ВСУ атаковал Смоленскую АЭС. Силы ПВО его сбили, сообщал губернатор Василий Анохин. На станции заявили о штатной работе после атаки.

ВСУ осуществили вторжение в Курскую область 6 августа, бои в этом регионе продолжаются до сих пор. В Курчатове расположена Курская АЭС. Президент России Владимир Путин сообщал о попытках Украины нанести удар по этому объекту.

ВСУ не намерены атаковать Курскую или Запорожскую АЭС, утверждали в украинском МИДе.