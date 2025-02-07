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Падение режима Асада ,  
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Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

Новые власти Сирии разрешат России оставить базы, если это будет выгодно
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Падение режима Асада
Российские военные на авиабазе в Сирии
Российские военные на авиабазе в Сирии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

России разрешат оставить базы в Сирии, если это будет выгодно. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил глава Минобороны страны переходного периода Мурхаф Абу Касра.

«Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да», — сказал он в ответ на вопрос, при каких условиях Сирия оставит российские базы в Тартусе и Хмеймиме. Издание пишет, что Абу Касра добавил, что Сирия открыта для сохранения баз России, пока это отвечает интересам страны.

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Также журналисты спросили Абу Касра, просили ли сирийские власти от России выдачи бывшего президента Башара Асада. О том, что такое требование от новых сирийских властей поступало, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений. По словам Абу Касра, вопрос от ответственности Асада был поднят во время первого визита российской делегации после смены власти. «Когда Башар Асад решил отправиться в Россию, он думал, что нам невозможно достичь соглашения» с русскими, сказал Washington Post Абу Касра.

«Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а затем их интересам», — добавил глава Минобороны.

В начале февраля Кремль сообщал, что Москва продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе о судьбе российских военных баз в стране. «Вы знаете, наша делегация недавно провела переговоры, условлено продолжить контакты по всем вопросам, есть много вопросов для обсуждения», — говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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