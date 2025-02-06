Иран представил первый авианосец для дронов
Иран включил в свои военно-морские силы авианосец Martyr Bagheri, предназначенный для беспилотников, передает Tasnim. Корабль способен размещать несколько эскадрилий беспилотников, запускать боевые дроны, а также управлять различными видами аппаратов.
Кроме того, Martyr Bagheri может спускать на воду легкие и быстрые боевые суда, перевозить боевые и вспомогательные вертолеты. Он оснащен мобильной платформой для запуска вертолетов и поддерживает высокоскоростные ударные установки. Корабль обладает запасом хода в условиях девятибалльного шторма в открытом океане и дальностью плавания 22 тыс. морских миль, что позволяет ему выполнять миссии длительностью до года без дозаправки.
Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Алиреза Тангсири заявил, что корабль построили за два года, переоснастив коммерческое судно.
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