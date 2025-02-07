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Политика ,  
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Генпрокуратура признала издателя The Barents Observer нежелательным

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежской неправительственной организации The Independent Barents Observer AS, являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer.

«Значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов», — говорится в сообщении ведомства.

В 2019 году сайт издания заблокировали в России.

Материал дополняется.

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