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Военная операция на Украине ,  
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Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр ущерба Украине»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine («Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины»), созданный Советом Европы со штаб-квартирой в Гааге, сообщили в надзорном ведомстве.

«Ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности нашей страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки», — говорится в сообщении.

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Россия Генпрокуратура нежелательные организации
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