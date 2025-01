Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр ущерба Украине»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine («Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины»), созданный Советом Европы со штаб-квартирой в Гааге, сообщили в надзорном ведомстве.

«Ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности нашей страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки», — говорится в сообщении.

