Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС при переизбрании президентом

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести страну из БРИКС, если он снова возглавит страну. Об этом политик заявил в интервью газете Folha de São Paulo.

"Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", - заявил он. Ранее о выводе своих стран из ВОЗ объявили президент США Дональд Трамп и его аргентинский коллега Хавьер Милей. Последний после избрания президентом также отменил вступление страны в БРИКС.

Болсонару также пообещал заключить "прочное военное соглашение" с США, направленное на борьбу с терроризмом на границе Бразилии с Парагваем и Аргентиной, и разрешить разместить на стыке трех стран американскую военную базу.

Материал дополняется