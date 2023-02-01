DGP узнала о плане встречи Зеленского и Байдена в Польше
Президент США Джо Байден в конце февраля во время визита в Польшу может провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и президентом страны Анджеем Дудой, пишет польская Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатические источники. Встреча может пройти в Варшаве или в приграничном городе Жешув. Поездка Байдена на Украину не планируется.
По данным издания, встреча должна стать частью более широкой схемы урегулирования конфликта, в рамках которой Зеленский планирует представить «мирный план» из 10 пунктов и созвать для его обсуждения международную конференцию, в которой примут участие страны-гаранты безопасности Украины. В их числе кроме США, будут также Канада, Турция, Великобритания, Израиль, Германия и Польша.
В план Зеленского входит вопрос о создании международного трибунала, предоставление гарантий безопасности Украины от евроатлантических организаций и признание территориальной целостности Украины в границах до 2014 года.
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