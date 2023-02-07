США обвинили россиянина в помощи Виктору Вексельбергу в обходе санкций

По данным Минюста США, Виктор Воронченко выплатил $4 млн для обслуживания квартир и дома Вексельберга в Нью-Йорке и Флориде после того, как бизнесмен попал под санкции. Воронченко грозит до 20 лет тюрьмы

В США россиянина и американского резидента Владимира Воронченко обвинили в попытке помощи в обходе санкций российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, сообщается на сайте Минюста США.

«Предъявлено обвинение в участии в схеме по выплате более $4 млн для обслуживания четырех объектов недвижимости в Соединенных Штатах, которые принадлежали Виктору Вексельбергу, олигарху, находящемуся под санкциями, а также в попытке продать два из этих объектов недвижимости», — сказано в сообщении Минюста.

Ведомство напомнило, что Вексельберг находится под санкциями с 2018 года, в 2022-м ограничения против него ужесточили. С 2007-го по 2018-й бизнесмен, по данным американского Минюста, приобрел в США четыре объекта недвижимости: квартиру в городе Нью-Йорке, загородный дом в одноименном штате и две квартиры во Флориде. Оценочная стоимость всех объектов — $75 млн.

До того, как Вексельберг попал под санкции в 2018-м, различные платежи, связанные с этими квартирами и домом, осуществляли «подставные компании, принадлежащие Вексельбергу», а затем стали поступать со счетов, связанных с компаниями Воронченко, указывает Минюст. Кроме того, Воронченко пытался продать оба объекта недвижимости в Нью-Йорке.

Его обвиняют «в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США» и отмывании денег. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы, уточняет Минюст. Кроме того, ведомство намерено «конфисковать у Воронченко доходы от его преступлений, включая имущество».

РБК направил запрос представителю Вексельберга.

В январе Минюст США предъявил обвинения еще двум лицам, которые, как считает ведомство, помогали Вексельбергу обходить санкции. Речь идет о российском бизнесмене Владиславе Осипове и британском Ричарде Мастерсе. Они, полагает Минюст, пытались вывести из-под санкций яхту Tango, которая, как утверждается, принадлежит Вексельбергу.

Осипов и Мастерс пытались скрыть принадлежность яхты и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США, заявили в Минюсте. В отношении россиянина выписали ордер на арест, а британца задержали в Испании, ему грозит экстрадиция.