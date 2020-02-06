Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Сочи, где 7 февраля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

Главы государств намерены обсудить широкий спектр вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества, уточняли в пресс-службе Лукашенко.

Как ранее заявлял белорусский президент, настал «некий момент истины» для разговора с главой российского государства. «Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Предыдущая встреча Лукашенко и Путина прошла в Сочи в начале декабря. Тогда лидеры стран обсуждали вопросы, связанные с созданием Союзного государства. Встреча продлилась больше пяти часов, однако президенты покинули ее без заявлений для прессы. В дальнейшем отношения между Минском и Москвой стали обостряться из-за отсутствия компромисса в вопросе поставок в Белоруссию российской нефти.