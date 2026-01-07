 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский раскрыл темы нового раунда переговоров с США

Украина не прячется от сложных вопросов, заверил Зеленский
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегация под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова в среду проведет во Франции новый раунд переговоров с представителями США. Их темами, по его словам, будут «важнейшие вопросы: контроль над Запорожской АЭС и территории».

Зеленский также проинформировал, что поручил обсудить проведение встречи на уровне глав государств между Украиной, странами Европы и США.

«Украина не прячется от сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира», — заверил Зеленский.

Перед Новым годом Зеленский представил свой план урегулирования конфликта. Он включал в себя совместный контроль над Запорожской АЭС между Украиной и США, а также обсуждение территориальной вопроса исходя из нынешней линии фронта. В Вашингтоне предлагали совместное управление электростанцией с участием России.

3 января директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что заявил, что электростанция эксплуатируется российским оператором. «И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — сказал он.

Что касается территориального вопроса, то во время «Прямой линии» в конце прошлого года Владимир Путин вновь дал понять, что исходит из условий, озвученных им летом 2024 года. То есть речь о требовании ухода ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

