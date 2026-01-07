 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Politico узнало, какие пункты США вырезали из декларации по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
В частности, американцы не стали брать на себя обязательство защитить иностранный контингент на Украине в случае нападения
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Декларация о гарантиях безопасности для Украины, которая накануне была подписана в Париже, оказалась урезанной по сравнению с первоначальным вариантом, сообщает европейское издание Politico. Из последней версии убрали часть пунктов, которые касаются США.

В последней версии, которую спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал важным шагом на пути к завершению конфликта, говорится, что американцы окажут содействие в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня. Однако по сравнению с первоначальным вариантом в ней отсутствует, например, упоминание об участии США в многонациональном контингенте, необходимом «для обеспечения сдерживания».

Кроме того, исчез пункт, в котором говорилось, что США «поддержат эти многонациональные силы в случае нападения на них и помогут разведкой и логистикой».

Соглашение, подписанное накануне, включает пять пунктов. Среди них долгосрочное военное сотрудничестве «коалиции желающих» с Украиной, восстановление ВСУ, финансирование закупок вооружения для Киева.

На Украине опубликовали полный текст подписанной в Париже декларации
Политика
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и&nbsp;Кир Стармер

Что касается многонациональных сил, то, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, их разместят на западе Украины, далеко от нынешней линии боевого соприкосновения. На этот вариант согласились не все участники переговоров. Канцлер Германии Фридрих Мерц, например, заявил, что немецкие части могут находиться лишь в одной из соседних стран — членов альянса.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вместе с Францией рассчитывает на создание военных баз по всей территории Украины.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что риск размещения иностранного контингента на территории Украины был одной из причин военного конфликта. На пленарном заседании ВЭФ-2025 глава государства подчеркнул, что в случае появления в ходе боевых действий такой контингент станет законной целью для поражения.

В документе, подписанном в Париже, говорится о том, что иностранный контингент может появиться только после заключения мирного соглашения.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина НАТО США
